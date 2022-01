Vaccino anti Covid, via libera alla dose booster per la fascia 12-15 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella seduta straordinaria di oggi, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere una dose booster di Vaccino anche per le persone di età compresa tra i 12 e i 15 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione tecnico scientifica (Cts) dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nella seduta straordinaria di oggi, su richiesta del ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di prevedere unadianche per le persone di età compresa tra i 12 e i 15. L'articolo .

