Vaccini covid, oltre 2,8 milioni di dosi in arrivo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale anti covid nazionale, che ieri ha fatto registrare oltre 640 mila somministrazioni, con 64 mila prime dosi, 34 mila delle quali in favore di bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, e 532 mila richiami. Nel periodo tra il 5 e l’8 gennaio verranno distribuite alle Regioni/Province autonome 2.811.600 di dosi di vaccino, così suddivise: 1.388.800 di Pfizer, 714.800 di Moderna e 708.000 di Pfizer in preparazione pediatrica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue a ritmo elevato la campagna vaccinale antinazionale, che ieri ha fatto registrare640 mila somministrazioni, con 64 mila prime, 34 mila delle quali in favore di bambini tra i 5 e gli 11 anni di età, e 532 mila richiami. Nel periodo tra il 5 e l’8 gennaio verranno distribuite alle Regioni/Province autonome 2.811.600 didi vaccino, così suddivise: 1.388.800 di Pfizer, 714.800 di Moderna e 708.000 di Pfizer in preparazione pediatrica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

AurelianoStingi : Perche il #SARSCoV2 (ORA) non ha nulla a che fare con il #raffreddore (cold d'ora in poi) Un lungo 3d dove non mett… - DSantanche : Si può essere favorevoli o contrari ai vaccini ma buttarne 120 dosi lo trovo davvero grave, a maggior ragione se se… - MSF_ITALIA : #Vaccini #Covid_19 L'immunizzazione globale sarebbe possibile in tempi brevi se gli Stati votassero al @wto la sosp… - Cesare14931834 : RT @pills_ofscience: Prendendo in considerazione anche un altro importante studio, i ricoveri (sotto i 18 anni) in 6 ospedali USA constatan… - Erica43581765 : ? appello x fermare questo genocidio ? #terzadose #3dose #Covid_19 #DAlema #Bersani #vaccini #Meloni #Salvini… -