Vaccini | accelerazione record in pochi gioni Miracolo forzista | qual è la prima regione italiana per dosi fatte

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Calabria è laper numero disomministrati in questo primissimo scorcio di 2022: 68.646, il 21,23% in più rispetto alle 56.625 fissate come obiettivo. Ad annunciarlo il governatoreRoberto Occhiuto: "Siamo abituati a vedere la Calabria fanalino di coda nelle classifiche nazionali: per quanto riguarda - ad esempio - il lavoro, la sanità, le infrastrutture - sottolinea il presidente in una nota -. Noi siamo al governo regionale per invertire questa tendenza. Certamente i problemi di un territorio complesso come il nostro non si risolvono con la bacchetta magica dall'oggi al domani. Ma da due mesi lavoriamo h24 per voltare pagina e ricominciare. E già si vedono i primi risultati". "Sulle vaccinazioni - si legge - la Calabria è ...