Vaccinazioni | Calabria prima regione Il Sud umilia il Nord I dati

Advertising

TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Vaccinazioni, Calabria prima regione. Il Sud umilia il Nord - Affaritaliani : Vaccinazioni, Calabria prima regione. Il Sud umilia il Nord - GruppoIeC : Calabria. Cinque giorni di vaccinazioni senza prenotazione nel segno della Befana: ecco luoghi e orari -… - LaCnews24 : IL PUNTO. I numeri dei contagi, i dati delle terapie intensive, gli aggiornamenti dagli ospedali e dai bollettini.… - PoliticaNewsNow : Vaccinazioni Calabria, Occhiuto: 'Anche ieri prima regione in Italia...' -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni Calabria

Sullelaè partita in ritardo, ha proseguito a rilento, ha arrancato nei mesi più caldi della pandemia. Il mio primo intervento da governatore è stato quello di mantenere aperti ...... che sale al 20% a livello nazionale e, in sole 24 ore cresce in 13 Regioni, raggiungendo livelli piu' critici in Valle d'Aosta (47%),(32%), Liguria (31%) e Umbria che raggiunge il 27%). I .... Sanita' - Catanzaro, 05/01/2022 “Siamo abituati a vedere la Calabria fanalino di coda nelle classifiche nazionali ...Occhiuto: Nei primi quattro giorni dell'anno abbiamo somministrato 68.646 dosi, il 21,23% in più rispetto alle 56.625 fissate come .... Certamente i problemi di un territorio complesso come il nostro ...