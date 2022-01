Vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Cosa prevede il decreto anti Omicron (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri dopo la riunione tra governo e regioni ha deciso le nuove disposizioni anti-covid da adottare per frenare la crescita esponenziale dei contagi che ha fatto salire le ospedalizzazione al 20% nelle ultime 24 ore. Le nuove misure adottate prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato ai servizi alla persona, la Vaccinazione obbligatoria per gli over 50, la gestione dei casi positivi nelle scuole e i ristori per farmacie e strutture sanitarie. Obbligo vaccinale over 50 Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni ed attualmente è disoccupato. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri dopo la riunione tra gno e regioni ha deciso le nuove disposizioni-covid da adottare per frenare la crescita esponenziale dei contagi che ha fatto salire le ospedalizzazione al 20% nelle ultime 24 ore. Le nuove misure adottate prevedono l’obbligo del Green pass rafforzato ai servizi alla persona, laper gli50, la gestione dei casi positivi nelle scuole e i ristori per farmacie e strutture sanitarie. Obbligo vaccinale50 Obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS- CoV-2 per chi ha compiuto 50 anni ed attualmente è disoccupato. L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal ...

