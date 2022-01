Usa, storico sorpasso. Toyota ha venduto più di General Motors nel 2021 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è di quelle che fanno rumore, perché dopo 80 anni (dal 1931) di dominio assoluto di tutte le classifiche domestiche General Motors è stata sorpassata da Toyota nelle immatricolazioni su territorio americano. Nell’anno appena terminato, infatti, l’azienda giapponese ha venduto 2,3 milioni di veicoli, ovvero il 10,4% in più rispetto al 2020. Di contro, GM si è fermata a quota 2,2 milioni, in calo di quasi il 13% rispetto alla stagione precedente. Solo poco più di 100 mila auto di differenza, ma è una differenza che vale un record. I motivi del sorpasso, secondo agli analisti, stanno nella diversa gestione della carenza di semiconduttori. Mentre Gm ha rallentato la produzione lasciando di fatto sguarniti i concessionari, Toyota ha attinto alle sue scorte cercando di ridurre il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La notizia è di quelle che fanno rumore, perché dopo 80 anni (dal 1931) di dominio assoluto di tutte le classifiche domesticheè stata sorpassata danelle immatricolazioni su territorio americano. Nell’anno appena terminato, infatti, l’azienda giapponese ha2,3 milioni di veicoli, ovvero il 10,4% in più rispetto al 2020. Di contro, GM si è fermata a quota 2,2 milioni, in calo di quasi il 13% rispetto alla stagione precedente. Solo poco più di 100 mila auto di differenza, ma è una differenza che vale un record. I motivi del, secondo agli analisti, stanno nella diversa gestione della carenza di semiconduttori. Mentre Gm ha rallentato la produzione lasciando di fatto sguarniti i concessionari,ha attinto alle sue scorte cercando di ridurre il ...

