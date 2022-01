Usa, 2022 anno record per l’industria della tecnologia di consumo. Il video (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Usa, 2022 anno record per l’industria della tecnologia di consumo Milano, 5 gen. (askanews) – La richiesta di tecnologia da parte dei consumatori resta forte. In tutto il mondo, ma particolarmente in Cina e anche negli Stati Uniti, dove si prevede che quest’anno l’industria della tecnologia di consumo genererà un record di 505 miliardi di dollari di entrate dalle vendite al dettaglio. Queste proiezioni sono state illustrate al Ces da Steve Koenig vice president Research di CTA, la Consumer Tecnology Association, società che organizza la fiera che va in scena in questi giorno a Las Vegas. Nel suo speech sui “trend da tenere d occhio” Koenig ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Usa,perdiMilano, 5 gen. (askanews) – La richiesta dida parte dei consumatori resta forte. In tutto il mondo, ma particolarmente in Cina e anche negli Stati Uniti, dove si prevede che quest’digenererà undi 505 miliardi di dollari di entrate dalle vendite al dettaglio. Queste proiezioni sono state illustrate al Ces da Steve Koenig vice president Research di CTA, la Consumer Tecnology Association, società che organizza la fiera che va in scena in questi giorno a Las Vegas. Nel suo speech sui “trend da tenere d occhio” Koenig ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - Agenzia_Ansa : Record di contagi negli Stati Uniti dopo le festività di fine anno: oltre un milione di casi in un giorno. Numero r… - Agenzia_Ansa : Gemelli ma con compleanni separati. Per soli quindici minuti, una coppia di gemelli è nata in due anni diversi. E'… - camilo178 : I soldati americani ebbero l'ordine di sparare alle truppe marocchine che stupravano le donne italiane - annaguaita : ?? Continuano le dimissioni di massa dei lavoratori Usa, che anche nel mese di novembre hanno abbandonato i propri i… -