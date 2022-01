Urla contro Katia fuori dalla casa GF Vip: la reazione dei gieffini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da giorni al GF Vip ci sono due squadre distinte: da una parte Soleil, Katia, Davide, Manila e Carmen, dall’altra invece Miriana, Lulù, Jessica, Gianmaria, Nathaly e Sophie. I due gruppi sono in guerra e la Trevisan ieri sera ha chiesto ai telespettatori che si ribellino e facciano sentire la loro voce contro le cattiverie di Katia Ricciarelli. Qualcuno ha ascoltato la showgirl, perché stamani ci sono state delle Urla fuori dalla casa del GF Vip. Qualcuno con un megafono ha gridato: “Miriana ti amiamo” e poco dopo “Katia fuori dal GF Vip”. In giardino in quel momento c’erano Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. La gieffina ha risposto con un “vi amo anche io”, mentre l’imprenditore napoletano ha sorriso per il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Da giorni al GF Vip ci sono due squadre distinte: da una parte Soleil,, Davide, Manila e Carmen, dall’altra invece Miriana, Lulù, Jessica, Gianmaria, Nathaly e Sophie. I due gruppi sono in guerra e la Trevisan ieri sera ha chiesto ai telespettatori che si ribellino e facciano sentire la loro vocele cattiverie diRicciarelli. Qualcuno ha ascoltato la showgirl, perché stamani ci sono state delledel GF Vip. Qualcuno con un megafono ha gridato: “Miriana ti amiamo” e poco dopo “dal GF Vip”. In giardino in quel momento c’erano Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. La gieffina ha risposto con un “vi amo anche io”, mentre l’imprenditore napoletano ha sorriso per il ...

StraNotizie : Urla contro Katia fuori dalla casa GF Vip: la reazione dei gieffini - Sonoio88247440 : @panic193 Dopo che ha saputo delle urla contro Katia! Ieri rideva quando Katia sparlava di Nathaly e 'le sue ossa' - c2rryy : mia madre che mi urla contro perché “stai diventando anoressico” va bene okay???? - cherry19611883 : RT @maledettotewpo: Il gruppetto fuori in crisi per le urla contro katia?????? #gfvip - agne_fadda : Ma perché censurate i discorsi fate vedere alla gente realmente cosa si dicono soprattutto quando si parla di rifer… -