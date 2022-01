Uomini e Donne, Valentina Autiero si sfoga: “Costretta a cambiare lavoro” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anno nuovo, vita nuova, per l’ex volto di Uomini e Donne, Valentina Autiero. Così come dichiara lei stessa in un bilancio consuntivo di fine anno chiuso “in rosso”, tra le altre novità della sua vita lontana dai riflettori del dating-show, Valentina si vede ora Costretta a cambiare lavoro, per una serie di motivi. Un cambiamento che le pesa tanto nell’era Coronavirus e la consola il fatto che lei non sia l’unica a subire questa difficile circostanza. Luisa Monti non sta ancora bene: la difficile risalita dopo il cancro In un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex dama del trono over ha parlato di come sta oggi ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Anno nuovo, vita nuova, per l’ex volto di. Così come dichiara lei stessa in un bilancio consuntivo di fine anno chiuso “in rosso”, tra le altre novità della sua vita lontana dai riflettori del dating-show,si vede ora, per una serie di motivi. Un cambiamento che le pesa tanto nell’era Coronavirus e la consola il fatto che lei non sia l’unica a subire questa difficile circostanza. Luisa Monti non sta ancora bene: la difficile risalita dopo il cancro In un lunghissimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'ex dama del trono over ha parlato di come sta oggi ...

