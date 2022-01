Uomini e Donne; Andrea Nicole parla di Gianni Sperti e Tina Cipollari: «Maria ci è rimasta male» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andrea Nicole lo scorso dicembre ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, ma ha infranto le regole del programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno utilizzato nei suoi confronti delle parole davvero taglienti e la ragazza è apparsa visibilmente scossa. Nella sua ultima intervista ha voluto parlare di quello che è successo nello... Leggi su donnapop (Di mercoledì 5 gennaio 2022)lo scorso dicembre ha fatto la sua scelta a, ma ha infranto le regole del programma.hanno utilizzato nei suoi confronti delle parole davvero taglienti e la ragazza è apparsa visibilmente scossa. Nella sua ultima intervista ha volutore di quello che è successo nello...

