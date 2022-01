Uomini e Donne, Andrea Nicole: ''Maria De Filippi c’è rimasta male, ma…'' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andrea Nicole, conclusa l’esperienza a Uomini e Donne tra un mare di polemiche, torna a parlare della scelta in studio. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 5 gennaio 2022), conclusa l’esperienza atra un mare di polemiche, torna a parlare della scelta in studio.

Advertising

robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - valeriafedeli : Le cariche istituzionali vanno condivise tra donne e uomini. A cominciare dalla scelta dei prossimi presidente dell… - Radio3tweet : Spero che quando i lettori di queste storie diventeranno uomini e donne ameranno non solo i loro bambini, ma tutti… - Maximo25188 : @NFratoianni Se continuate con questa storia anziché alzare gli stipendi alle donne, li abbassano a noi uomini - tetefIower : gli uomini devono stare lontani dalle donne porca miseria cosa parli delle saffiche lasciaci in pace e vai avanti -