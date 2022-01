Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte parla della reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari alla sua ‘scelta’ e svela cosa ha deluso Maria De Filippi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, è tornata a parlare a distanza di un mese dalla sua scelta, dello scandalo creatosi all’interno degli studi di Maria de Filippi. La Conte infatti, aveva “infranto le regole” a detta degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Questi ultimi si erano scagliati ferocemente contro lei e la sua scelta, Ciprian Aftim. Il motivo? la neo coppia aveva trascorso la notte precedente insieme, ignorando totalmente la redazione del dating show e rivelando solo il giorno dopo la loro decisione di uscire dal programma mano nella mano. Andrea Nicole, si è concessa a distanza di ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 gennaio 2022), ex tronista di, è tornata are a distanza di un mese dsua scelta, dello scandalo creatosi all’interno degli studi dide. Lainfatti, aveva “infranto le regole” a detta degli opinionisti. Questi ultimi si erano scagliati ferocemente contro lei e la sua scelta, Ciprian Aftim. Il motivo? la neo coppia aveva trascorso la notte precedente insieme, ignorando totalmente la redazione del dating show e rivelando solo il giorno dopo la loro decisione di uscire dal programma mano nella mano., si è concessa a distanza di ...

Advertising

valeriafedeli : Le cariche istituzionali vanno condivise tra donne e uomini. A cominciare dalla scelta dei prossimi presidente dell… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - Radio3tweet : Spero che quando i lettori di queste storie diventeranno uomini e donne ameranno non solo i loro bambini, ma tutti… - Comune_Cagliari : Nuove Linee guida (Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per l'organizzazione di eventi e… - Arcimboldo85 : RT @esteticatrash: #gfvip Selvaggia Lucarelli su Katia: 'prepotente, misogina, civettuola con gli uomini e ostile con le donne'. https://t.… -