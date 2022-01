Uno straccio in bocca poi la coltellata alla gola, così il papà ha ucciso il piccolo Daniele (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha capito che stava per morire Daniele Paitoni, il bambino di 7 anni ucciso dal padre Davide a Morazzate, in provincia di Varese il giorno di Capodanno. Daniele si è reso conto di quanto stava per accadere, secondo il gip di Varese Giuseppe Battarino . Che, nell’ordinanza, ricostruisce le fasi dell’aggressione mortale messe a segno con un’organizzazione “preventiva” tanto che al padre viene contestata la premeditazione. Lo ha ucciso con crudeltà, infilandogli uno straccio nero in bocca per impedirgli di gridare. E poi gli ha dato un colpo secco. “Si può facilmente immaginare l’indagato – scrive il gip – che propone al figlio, che sta per sgozzare, di fare una sorpresa al nonno e di portargliela nella sua camera; e che dice al padre (presente nell’abitazione ma ignaro dell’omicidio, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ha capito che stava per morirePaitoni, il bambino di 7 annidal padre Davide a Morazzate, in provincia di Varese il giorno di Capodanno.si è reso conto di quanto stava per accadere, secondo il gip di Varese Giuseppe Battarino . Che, nell’ordinanza, ricostruisce le fasi dell’aggressione mortale messe a segno con un’organizzazione “preventiva” tanto che al padre viene contestata la premeditazione. Lo hacon crudeltà, infilandogli unonero inper impedirgli di gridare. E poi gli ha dato un colpo secco. “Si può facilmente immaginare l’indagato – scrive il gip – che propone al figlio, che sta per sgozzare, di fare una sorpresa al nonno e di portargliela nella sua camera; e che dice al padre (presente nell’abitazione ma ignaro dell’omicidio, ...

