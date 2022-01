Università, obbligo vaccinazione per tutto il personale. Per gli studenti resta il green pass (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’estensione dell’obbligo vaccinale, senza limiti di età, a tutto il personale che lavora nelle Università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli studenti, invece, continua a valere il precedente obbligo di green pass. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l’estensione dell’vaccinale, senza limiti di età, ailche lavora nellee nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Per gli, invece, continua a valere il precedentedi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Università obbligo Vaccinazione obbligatoria per gli over 50. Cosa prevede il decreto anti Omicron L'obbligo è stato esteso ai datori di lavoro pubblici e privati, ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, ai responsabili delle università, delle ...

"E' una follia incostituzionale". Furia Crisanti contro l'obbligo vaccinale Così all'AGI Andrea Crisanti, microbiologo dell'università di Padova, a proposito della possibilità dell'obbligo vaccinale agli over 50. 'C'è anche un problema di carattere giuridico - osserva - ...

