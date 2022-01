Unioncamere, cresce l’Italia dei brevetti: nell’anno del Covid +5,3% le invenzioni pubblicate in Europa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ ancora presto per capire cosa sia successo con la pandemia, ma un fatto fa ben sperare anche riguardo al rilancio dell’economia italiana: l’Italia innovativa, quella che fa ricerca e produce brevetti a livello europeo, sta crescendo. Sono 4.465 le domande di brevetto italiane pubblicate dall’European Patent Office (EPO) nel 2020, secondo l’analisi effettuata da Unioncamere–Dintec, il 5,3% in più dell’anno precedente. Dal 2008 le invenzioni italiane protette a livello europeo sono state quasi 52mila e per quasi l’80% si devono a soggetti (imprese, enti di ricerca e persone fisiche) residenti nelle regioni settentrionali. “I dati sui brevetti italiani in Europa – sottolinea il presidente di Unioncamere, Andrea Prete – dimostrano che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ ancora presto per capire cosa sia successo con la pandemia, ma un fatto fa ben sperare anche riguardo al rilancio dell’economia italiana:innovativa, quella che fa ricerca e producea livello europeo, stando. Sono 4.465 le domande di brevetto italianedall’European Patent Office (EPO) nel 2020, secondo l’analisi effettuata da–Dintec, il 5,3% in più dell’anno precedente. Dal 2008 leitaliane protette a livello europeo sono state quasi 52mila e per quasi l’80% si devono a soggetti (imprese, enti di ricerca e persone fisiche) residenti nelle regioni settentrionali. “I dati suiitaliani in– sottolinea il presidente di, Andrea Prete – dimostrano che ...

