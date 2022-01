Uncharted | il film | Tom Holland appeso a un aereo in una nuova clip

Advertising

Screenweek : #TomHolland più spericolato che mai nella prima clip di #Uncharted #UnchartedMovie #UnchartedILFILM… - ArmandaGelsomin : RT @Console_Tribe: Uncharted, una clip dal film mostra la spettacolare scena dell’aereo - - comedicoio_TZ : RT @3cinematographe: Rivelata la prima scena estesa dell'atteso film #Uncharted, con protagonista Tom Holland e in arrivo nei cinema a febb… - JustNerd_IT : #Uncharted: un'incredibile scena d'azione nella prima clip dal film - Leggi l'articolo completo su:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Uncharted: la prima spericolata clip del film con Tom Holland -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted film

Sony Pictures ha pubblicato sul proprio canale YouTube una clip video del' e si tratta di una scena ricca d'azione spericolata e ai limiti dell'impossibile. Il tono è quello giusto, considerato che parliamo di un lungometraggio ispirato all'omonima e ...Durante la presentazione del CES 2022 , il copresidente di Naughty Dog Neil Druckmann ha confermato che lo studio sta lavorando a più progetti di gioco . Mentre si parla dele dello spettacolo The Last of Us della HBO, Druckmann aggiunge alla fine: E non vediamo l'ora di condividere con voi i molteplici progetti di gioco che abbiamo in cantiere per Naughty ...Sony Pictures ha pubblicato sul proprio canale YouTube una clip video del film 'Uncharted' e si tratta di una scena ricca d'azione spericolata e ai limiti dell'impossibile. Il tono è quello giusto, co ...Sony ha pubblicato il nuovo trailer di Uncharted il Film, che mostra nel dettaglio una scena identica al popolare videogioco.