Una Vita, anticipazioni 6 gennaio: viaggio rinviato per Rosina e Liberto? Marcos cerca un accordo con Aurelio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 6 gennaio: cosa succederà nella puntata dell'Epifania? Il titolo ci ha già raccontato che personaggi vedremo … Ora scopriamo i dettagli! Una Vita, anticipazioni 6 gennaio: Liberto e Rosina influenziati. Potrebbero prendere una decisione I coniugi Selèr hanno l'influenza! Sono raffreddatissimi! Avevano in mente di fare un viaggio, ma potrebbero decidere di rimandarlo. Marcos asseconderà la famiglia Quesada Pressato da Aurelio, Natalia e "a distanza" dal loro padre Salustiano, per quieto vivere Marcos accetta le loro richieste. anticipazioni spagnole: Genoveva chiede aiuto alle vicine per farsi perdonare da Felipe. Susana sarà dalla parte della ...

