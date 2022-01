Una vita, anticipazioni 5 gennaio 2022: Genoveva non cede (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La tattica di Santiago per avere una piena confessione da parte di Genoveva, non sembrerà pagare. La Salmeron, infatti, come rivelano le anticipazioni Una vita inerenti la puntata in onda oggi 5 gennaio 2022, nonostante il Becerra faccia del male a Felipe, non cederà. Nel frattempo, Antoñito farà capire a Solano che non farà favori a nessuno. Infine, Servante sembrerà essere geloso di Fabiana e Baltasar. Una vita, trama 5 gennaio 2022: Santiago fa del male a Felipe, ma Genoveva non cede Santiago, dopo aver spiegato a Genoveva e Felipe che li ha rapiti perché vuole che confessino la loro responsabilità nella morte di Marcia, metterà a punto una tattica affinché sia la donna a vuotare ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La tattica di Santiago per avere una piena confessione da parte di, non sembrerà pagare. La Salmeron, infatti, come rivelano leUnainerenti la puntata in onda oggi 5, nonostante il Becerra faccia del male a Felipe, nonrà. Nel frattempo, Antoñito farà capire a Solano che non farà favori a nessuno. Infine, Servante sembrerà essere geloso di Fabiana e Baltasar. Una, trama 5: Santiago fa del male a Felipe, manonSantiago, dopo aver spiegato ae Felipe che li ha rapiti perché vuole che confessino la loro responsabilità nella morte di Marcia, metterà a punto una tattica affinché sia la donna a vuotare ...

