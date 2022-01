Una madre dall'Inghilterra ha portato la figlia di 9 anni in Italia per farla vaccinare (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una signora in Inghilterra ha portato la figlia di nove anni in Italia per farla vaccinare contro il Covid poiché, a differenza di alcuni Paesi europei, il siero è attualmente disponibile nel Regno Unito solo per i minori di 12 anni se giudicati clinicamente vulnerabili.La bambina, riporta la Bbc, ha la cittadinanza Italiana. La signora Alice Colombo e sua figlia sono partite da Maidstone, nel Kent (sudest), alla volta di Milano in auto affrontando un viaggio di 13 ore per minimizzare il rischio di contagio che avrebbero corso a bordo di aerei e negli aeroporti, ha spiegato la donna affermando di averlo fatto per proteggere “la cosa più preziosa al mondo”.Il governo britannico non si è ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una signora inhaladi noveinpercontro il Covid poiché, a differenza di alcuni Paesi europei, il siero è attualmente disponibile nel Regno Unito solo per i minori di 12se giudicati clinicamente vulnerabili.La bambina, riporta la Bbc, ha la cittadinanzana. La signora Alice Colombo e suasono partite da Maidstone, nel Kent (sudest), alla volta di Milano in auto affrontando un viaggio di 13 ore per minimizzare il rischio di contagio che avrebbero corso a bordo di aerei e negli aeroporti, ha spiegato la donna affermando di averlo fatto per proteggere “la cosa più preziosa al mondo”.Il governo britco non si è ancora ...

Advertising

CarloVerdelli : #Quirinale Uno sforzo, partiti e grandi elettori. Fate un passo indietro e regalateci un capo dello Stato di sana e… - Tg3web : Mentre il mondo festeggiava il Capodanno, al confine tra Iran e Turchia una donna afghana, una madre, moriva asside… - martaserafini : Ha usato i suoi calzini per proteggere dal gelo le mani dei figli e si è infilata due sacchetti ai pedi per continu… - Claudio03921400 : RT @Antonel24480189: La pubblicità della Coop recita così :” Per molti essere un no vax non è una scelta “ Beh se proprio la vogliamo dire… - malinca73 : RT @repubblica: Afghanistan, una madre muore assiderata al confine Iran-Turchia dopo aver salvato i suoi figli -