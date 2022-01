Advertising

captainale_ : C'è una grossa tensione tra le sue dichiarazioni contro la violenza sulle donne, e le sue posizioni apertamente pro… - hsclori : sto piangendo ma sto anche ridendo perché sembra un mix tra massimo ranieri è una taylor swift ubriaca… - giuliapupilla : @scorpioriferita perché la gente si ubriaca e diciamo che non è una cosa molto sicura - Taskyno1 : @yy222222yy bo mi sai una che ride x barzellette di geronimo poi bo una storia su 3 che vedo su insta sei te ubriaca cn tue amiche - CarpaneseSilva1 : RT @mariaccio73: #ControCorrente #Crisanti cavilla sull'onestà intellettuale: dice che adesso il #consensoinformato è estorto e che il #gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Una ubriaca

il Resto del Carlino

MACERATA -4 volte oltre il limite, l'altra ha fumato spinelli: entrambe denunciate dopo lo schianto. I carabinieri del Norm di Macerata hanno denunciato due donne,di circa 38 anni ed...... azionare la leva del privilegio per ottenere sia la botte piena che la moglie. In altre ... un permesso che l'Australian Open concede essenzialmente in presenza di "condizione medica acuta ...MACERATA - Una è ubriaca 4 volte oltre il limite, l'altra ha fumato spinelli: entrambe denunciate dopo lo schianto. I carabinieri del Norm di Macerata hanno denunciato ...Gli accertamenti dei Carabinieri di Tolentino su due donne, a seguito di due incidenti d'auto, hanno evidenziato lo stato di grave alterazione psicofisica delle stesse ...