(Di mercoledì 5 gennaio 2022) AGI - IlYevhen Lavrenchuk, arreil mese scorso sulla base di un mandato di cattura internazionale spiccato dalla giustizia russa - che ne chiede l'estradizione per appropriazione indebita - ha sostenuto, durante l'udienza di convalida, di avere anche la cittadinanza israeliana. Lo apprende l'AGI da fonti giudiziarie. Si tratta di un aspetto definito "molto probabile" da fonti diplomatiche ma che, al momento, il legale italiano del, Alfonso Tatarano, non è in grado di confermare perché nei documenti in suo possesso si fa riferimento solo alla nazionalità ucraina. Nato a Leopoli nel 1982, Lavrenchuk nel 2003 ha completato gli studi presso l'Accademia russa delle Arti teatrali con una laurea in regia d'opera. Un anno dopo, ha preso la guida del Teatro polacco di ...

sulsitodisimone : Un regista ucraino è stato arrestato a Napoli: 'Sono cittadino d'Israele' - _DAGOSPIA_ : IL REGISTA UCRAINO EVGENE LAVRENCHUK E' STATO ARRESTATO A NAPOLI SULLA BASE DI UN MANDATO DI...… - tinas48 : RT @francofontana43: Napoli. Regista ucraino fuoriuscito arrestato a Napoli “Vendetta politica dei russi” Dal @Corriere - eurochestii : RT @repubblica: Lavrenchuk, il regista ucraino arrestato a Napoli: “La Russia mi perseguita” - Maria33759436 : Regista ucraino in cella a Napoli: 'Io vittima di Putin' -

Ultime Notizie dalla rete : regista ucraino

"La prego dica a mia madre che sto bene". la richiesta fatta da Evgene Laurenchuk al suo legale, il penalista Alfonso Tatarano. Il cittadino, 39enne, famosoteatrale, dal 17 dicembre scorso è rinchiuso nel carcere di Poggioreale. Ex direttore dell'Odessa Opera and Ballet Theater e guida della prima scuola ucraina di cinema ...Sostiene di essere perseguitato da Putin il40enne Eugene Lavrenchuk, dallo scorso 17 dicembre chiuso nelle carceri italiane, precisamente in quello napoletano di Poggioreale, dopo essere stato bloccato dalla Polizia di Stato in ...Lavrenchuk era ricercato dalle autorità russe dal 10 luglio 2020, dovendo espiare la pena detentiva di 10 anni per appropriazione indebita ...È in attesa di estradizione Eugene Lavrenchuk, il regista Ucraino arrestato a Napoli a dicembre. Per la famiglia sarebbe una vendetta della Russia. È ancora detenuto a Napoli, in attesa di estradizion ...