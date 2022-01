Un Eroe, il ritorno in grande stile del cinema morale di Asghar Farhadi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima cosa che colpisce e lascia ammirati guardando Un Eroe, l’ultima prova del regista iraniano due volte premio Oscar Asghar Farhadi, è semplicemente la luce, la grana fotografica dell’immagine, mai smaltata o aggraziata, ma oggettiva, ostinatamente alla ricerca della restituzione di un quadro che appaia quanto più possibile realistico. Ed è impossibile non provare un moto di nostalgia, perché questo cinema, tanto stilisticamente che contenutisticamente, fa ripensare a uno degli autentici maestri contemporanei, il conterraneo Abbas Kiarostami. Rispetto a lui Farhadi mantiene uno sguardo più “borghese”, nel senso dello spaccato sociale che normalmente indaga nei suoi film, ma sono percepibili le parentele nell’attitudine e nello sguardo. Chi è l’Eroe del titolo di questo film ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima cosa che colpisce e lascia ammirati guardando Un, l’ultima prova del regista iraniano due volte premio Oscar, è semplicemente la luce, la grana fotografica dell’immagine, mai smaltata o aggraziata, ma oggettiva, ostinatamente alla ricerca della restituzione di un quadro che appaia quanto più possibile realistico. Ed è impossibile non provare un moto di nostalgia, perché questo, tanto stilisticamente che contenutisticamente, fa ripensare a uno degli autentici maestri contemporanei, il conterraneo Abbas Kiarostami. Rispetto a luimantiene uno sguardo più “borghese”, nel senso dello spaccato sociale che normalmente indaga nei suoi film, ma sono percepibili le parentele nell’attitudine e nello sguardo. Chi è l’del titolo di questo film ...

