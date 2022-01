Un altro match di Serie A a rischio: cancellato il volo dell’Udinese! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento l’Udinese non parte per Firenze. Come riportato da Sportface (tra le altre) il volo C300505 dell’Aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste è stato cancellato. Dovrebbe trattarsi dell’aereo dei friulani, la cui partenza era prevista per le ore 18.00 di oggi. Ora si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl di Udine circa la possibilità della trasferta. La partita tra Fiorentina e Udinese, in programma domani alle ore 20.45, è in forte dubbio. Dopo Atalanta-Torino dunque un altro match della ventesima giornata di Serie A rischia di non disputarsi. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Al momento l’Udinese non parte per Firenze. Come riportato da Sportface (tra le altre) ilC300505 dell’Aeroporto Ronchi dei Legionari di Trieste è stato. Dovrebbe trattarsi dell’aereo dei friulani, la cui partenza era prevista per le ore 18.00 di oggi. Ora si attendono comunicazioni ufficiali da parte dell’Asl di Udine circa la possibilità della trasferta. La partita tra Fiorentina e Udinese, in programma domani alle ore 20.45, è in forte dubbio. Dopo Atalanta-Torino dunque undella ventesima giornata diA rischia di non disputarsi. Thomas Cambiaso

