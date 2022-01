ULTIM’ORA – Napoli: in arrivo il nuovo acquisto, ci sono le firme! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli può finalmente accogliere il primo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Axel Tuanzebe, che arriva in prestito dal Manchester United fino a fine stagione. A renderlo noto è il giornalista Fabrizio Romano, spiegando che ci sono già le firme tra i due club e del calciatore stesso per il trasferimento. Calciomercato Napoli Tuanzebe L’operazione è sulla base di un prestito secco per sei mesi dietro un corrispettivo di 600.000 euro, più ulteriori 600.000 euro di bonus. Le visite – stando alla medesima fonte – sono fissate per venerdì in Italia. Francesco Fildi Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilpuò finalmente accogliere il primodi questa sessione invernale di calciomercato. Si tratta di Axel Tuanzebe, che arriva in prestito dal Manchester United fino a fine stagione. A renderlo noto è il giornalista Fabrizio Romano, spiegando che cigià le firme tra i due club e del calciatore stesso per il trasferimento. CalciomercatoTuanzebe L’operazione è sulla base di un prestito secco per sei mesi dietro un corrispettivo di 600.000 euro, più ulteriori 600.000 euro di bonus. Le visite – stando alla medesima fonte –fissate per venerdì in Italia. Francesco Fildi

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORONTO, INSIGNE HA FIRMATO IL SUO CONTRATTO. ACCORDO PER 5 ANNI E MEZZO, LASCERA' NAPOLI A LUGLI… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, FATTA PER LORENZO INSIGNE AL TORONTO Entro lunedì l'annuncio, andrà a giugno #SkySport… - SkySport : ULTIM'ORA COVID NAPOLI, SPALLETTI POSITIVO AL COVID. L'ALLENATORE E' ASINTOMATICO E IN ISOLAMENTO #SkySport #Napoli #Spalletti - 7rancescoCerqua : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? L'ASL Napoli 2 impone la quarantena per i calciatori azzurri senza terza dose di vaccino: niente Juve per Lo… - Alex_Piace : RT @LeBombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA – #Napoli, arriva la firma di #Tuanzebe In pieno caos da contagi da #Covid_19, arriva un'importante notizi… -