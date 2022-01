ULTIM’ORA- Caos Covid nel Torino: l’Asl blocca la trasferta per Bergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Asl ha bloccato la partenza del Torino verso Bergamo. Come riportato da Gazzetta.it infatti dopo una nuova positività emersa dai tamponi effettuati questa mattina, l’ente sanitario piemontese ha disposto la quarantena per l’intero gruppo squadra granata. Atalanta-Torino dunque, in programma domani alle ore 16.30 al Gewiss Stadium, non si giocherà. Al momento per il Torino sono otto i casi Covid: sei giocatori e due membri dello staff. A forte rischio ora anche Torino-Fiorentina, che si dovrebbe disputare domenica alle 14.30 nel capoluogo piemontese. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Asl hato la partenza delverso. Come riportato da Gazzetta.it infatti dopo una nuova positività emersa dai tamponi effettuati questa mattina, l’ente sanitario piemontese ha disposto la quarantena per l’intero gruppo squadra granata. Atalanta-dunque, in programma domani alle ore 16.30 al Gewiss Stadium, non si giocherà. Al momento per ilsono otto i casi: sei giocatori e due membri dello staff. A forte rischio ora anche-Fiorentina, che si dovrebbe disputare domenica alle 14.30 nel capoluogo piemontese. Thomas Cambiaso

