UFFICIALE – Sospeso il campionato di Serie D | c’è già la data della ripartenza

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il calcio italiano continua a stupirci: il Dipartimento Interregionale ha appena rinviato le giornate diD previste per il 9 e il 16 gennaio. Scelta che segue quella di qualche settimana faLegaB, che avevale giornate da giocare nel periodo natalizio, eLega Pro per ildiC, che si è visto annullare la prima giornata del nuovo anno.D sospesa: ecco quando si riparte IldiD è stato ufficialmente: rinviate le prossime due giornate dal Dipartimento Interregionale. C’è già la, che dovrebbe avvenire il 23 gennaio. Nei prossimi giorni, poi, sarà ...

Dopo che l'ASL del capoluogo emiliano avevatutte le attività sportive per la squadra ... la partita va giocata, la società felsinea, con un comunicato, chiede il rinvio sia della ...Ecco quali sono state le decisioni prese, in attesa del comunicato stampa. Vi è l'obbligo ...disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore. Per ...Dopo le varie diatribe burocratiche della giornata di oggi, il club emiliano, attraverso il proprio sito, fa sapere che procederà alla richiesta ...La decisione è stata presa tenendo conto dei numerosi rinvii richiesti dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio ...