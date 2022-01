UFFICIALE – L’ASL di Torino blocca la trasferta a Bergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come evidenziato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, L’ASL di Torino ha disposto la quarantena in isolamento domiciliare per il Torino e ha vietato la trasferta a Bergamo per la sfida con l’Atalanta Di seguito quanto evidenziato: VENEZIA, ITALY – SEPTEMBER 27: Ivan Juric head coach of Torino during the Serie A match between Venezia FC and Torino FC at Stadio Pierluigi Penzo on September 27, 2021 in Venezia, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)“L’ASL Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Come evidenziato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport,diha disposto la quarantena in isolamento domiciliare per ile ha vietato laper la sfida con l’Atalanta Di seguito quanto evidenziato: VENEZIA, ITALY – SEPTEMBER 27: Ivan Juric head coach ofduring the Serie A match between Venezia FC andFC at Stadio Pierluigi Penzo on September 27, 2021 in Venezia, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)“Città diha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra delper cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. ...

