UFFICIALE – Bloccata un’altra trasferta di Serie A: il comunicato (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua ad aleggiare incertezza circa le partite della ventesima giornata di Serie A, in programma domani. Dopo l’annuncio del divieto imposto al Torino di partire per Bergamo, ora è il turno di Fiorentina-Udinese. Il match del Franchi non si giocherà. Dopo altre due positività emerse nell’Udinese questa mattina infatti la Asl del Friuli ha disposto la quarantena obbligatoria per i giocatori della squadra dal 5 al 9 gennaio. L’Udinese ha chiesto il rinvio ma probabilmente la Lega attuerà le modalità passate: 3-0 a tavolino e poi eventuale recupero del match dopo il ricorso. Questo il comunicato: “Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Continua ad aleggiare incertezza circa le partite della ventesima giornata diA, in programma domani. Dopo l’annuncio del divieto imposto al Torino di partire per Bergamo, ora è il turno di Fiorentina-Udinese. Il match del Franchi non si giocherà. Dopo altre due positività emerse nell’Udinese questa mattina infatti la Asl del Friuli ha disposto la quarantena obbligatoria per i giocatori della squadra dal 5 al 9 gennaio. L’Udinese ha chiesto il rinvio ma probabilmente la Lega attuerà le modalità passate: 3-0 a tavolino e poi eventuale recupero del match dopo il ricorso. Questo il: “Udinese Calcio comunica che, in seguito alle positività al Covid-19 riscontrate nel gruppo squadra, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale ha disposto per il gruppo squadra, fermo restando l’isolamento fiduciario obbligatorio per i ...

Advertising

SonoMaleducata : @RafBigCat Buongiorno Raf, guarda: sono a letto con la schiena bloccata e non so perché questa cosa mi fa molto rid… - NCN_it : #UFFICIALE – SSC #Napoli: ''Capienza ridotta, bloccata la vendita dei biglietti per #Sampdoria, #Fiorentina e… - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE - SSC #Napoli, bloccata (momentaneamente) la vendita dei biglietti per tre partite - JohnZilli : @fgavazzoni Vivo in centro Londra. Non vedo nessuna conferma che Londra si trova <<bloccata>>! Non c'è fin'ora, pu… -