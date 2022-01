Udienza generale: il Papa tuona contro chi preferisce cani e gatti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ritorna nuovamente al centro della riflessione di Francesco che evidenzia un certo egoismo diffuso in una società di “orfani”, e quanto sia utile riscoprire la storia sacra, che ribalta completamente la prospettiva. “Padre putativo” e non “padre biologico”. Il Vangelo è molto chiaro su questo, quando evita la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ritorna nuovamente al centro della riflessione di Francesco che evidenzia un certo egoismo diffuso in una società di “orfani”, e quanto sia utile riscoprire la storia sacra, che ribalta completamente la prospettiva. “Padre putativo” e non “padre biologico”. Il Vangelo è molto chiaro su questo, quando evita la formula “generò”, usata nella genealogia per tutti L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa: 'Le istituzioni semplifichino l'iter per le adozioni'. Il Pontefice lo ha detto nell'udienza generale aggi… - vaticannews_it : #29dicembre Il dramma delle migrazioni forzate e la fuga in Egitto di Giuseppe e Maria. Questo al centro della cate… - Bob6Rock : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'Le istituzioni semplifichino l'iter per le adozioni'. Il Pontefice lo ha detto nell'udienza generale aggiungend… - marzo7paolo : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa: 'Le istituzioni semplifichino l'iter per le adozioni'. Il Pontefice lo ha detto nell'udienza generale aggiungend… - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE L’Udienza Generale -