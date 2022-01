Uccide il figlio di 7 anni: scontro Procura - Tribunale sulla pericolosità di Paitoni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ... riportato da TgCom24 , la Procura di Varese avrebbe invece dichiarato di aver " contestato a Davide Paitoni la pericolosità sociale quando ha chiesto che fosse messo ai domiciliari, dopo che il 26 ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ... riportato da TgCom24 , ladi Varese avrebbe invece dichiarato di aver " contestato a Davidelasociale quando ha chiesto che fosse messo ai domiciliari, dopo che il 26 ...

