Uccide il figlio di 7 anni | scontro Procura-Tribunale sulla pericolosità di Paitoni | Cartabia chiede accertamenti

Davide Paitoni, il 40enne accusato di aver ucciso il figlio di 7 anni a Morazzone (Varese) e del tentato omicidio della moglie, resta in carcere come disposto dal gip all'esito dell'interrogatorio di garanzia in cui si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo, già denunciato per maltrattamenti e ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio ai danni di un collega, era stato comunque autorizzato dal giudice a vedere il piccolo che poi avrebbe assassinato nella sua abitazione a Capodanno. Dopo l'accaduto, si sarebbe innescato uno scontro tra Procura e Tribunale. La prima sosterrebbe di aver segnalato la pericolosità sociale del 40enne nella richiesta della misura cautelare disposta poi a suo carico, e ora il ministro della Giustizia, Cartabia chiede accertamenti.

