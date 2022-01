Tutto fatto per il nuovo acquisto della Roma: visite mediche in corso! (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra essere arrivata a una fine la telenovela tra Roma e Arsenal per il passaggio di Maitland-Niles in giallorosso. La formula che ha messo d’accordo i due club è quella di un prestito secco oneroso fino a giugno a 500mila euro più altri 500mila euro di bonus. La Roma inoltre pagherà lo stipendio del giocatore, circa 1.2 milioni di euro per sei mesi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno inglese sta svolgendo in queste ore le visite mediche di rito nel centro medico dell’Arsenal. Una volta concluse (e superate) Maitland-Niles potrà partire alla volta dell’Italia e raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sembra essere arrivata a una fine la telenovela trae Arsenal per il passaggio di Maitland-Niles in giallorosso. La formula che ha messo d’accordo i due club è quella di un prestito secco oneroso fino a giugno a 500mila euro più altri 500mila euro di bonus. Lainoltre pagherà lo stipendio del giocatore, circa 1.2 milioni di euro per sei mesi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno inglese sta svolgendo in queste ore ledi rito nel centro medico dell’Arsenal. Una volta concluse (e superate) Maitland-Niles potrà partire alla volta dell’Italia e raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra. Thomas Cambiaso

