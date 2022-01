Trump cancella la conferenza stampa prevista per il 6 gennaio, l’anniversario dell’assalto a Capitol Hill (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Negli anni della sua presidenza la tenuta di Mar-a-Lago in Florida con le sue 128 stanze era chiamata la Casa Bianca d’Inverno. Qui Donald Trump si trasferiva con tutta la famiglia durante le vacanze e qui ha stabilito il quartier generale dopo aver perso le elezioni nel novembre del 2020. Proprio da Mar-a-Lago l’ex presidente doveva tenere una conferenza stampa il 6 gennaio, data non banale visto che è ad un anno esatto dall’assalto a Capitol Hill in cui i suoi sostenitori avevano fatto irruzione in uno dei luoghi sacri della democrazia statunitense. Nelle ultime ore però è arrivato un annuncio: la conferenza salta, la prossima apparizione pubblica di Trump sarà il 15 gennaio in Arizona. A spiegare i motivi di questa scelta è stato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Negli anni della sua presidenza la tenuta di Mar-a-Lago in Florida con le sue 128 stanze era chiamata la Casa Bianca d’Inverno. Qui Donaldsi trasferiva con tutta la famiglia durante le vacanze e qui ha stabilito il quartier generale dopo aver perso le elezioni nel novembre del 2020. Proprio da Mar-a-Lago l’ex presidente doveva tenere unail 6, data non banale visto che è ad un anno esatto dall’assalto ain cui i suoi sostenitori avevano fatto irruzione in uno dei luoghi sacri della democrazia statunitense. Nelle ultime ore però è arrivato un annuncio: lasalta, la prossima apparizione pubblica disarà il 15in Arizona. A spiegare i motivi di questa scelta è stato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - OceanBlue2014_1 : RT @Agenzia_Ansa: Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso ameri… - raffaellasalato : RT @Agenzia_Ansa: Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso ameri… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso ameri… - Fusillide : RT @Agenzia_Ansa: Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso ameri… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump cancella In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Gennaio: Ue: smart working. Italia: tutti in ufficio Personale della P. A. Brunetta cancella il lavoro agile, il resto d'Europa fa il contrario La norma. Obbligatorio in Francia, ...] Di RQuotidiano Ex presidente Usa Trump convocato dalla Procura di New ...

La Cina prova a cancellare il Natale Nel 2018, anche sulla spinta della crescente nazionalismo innescato dalla guerra commerciale sino - americana voluta da Trump, i governi locali della provincia dell' Hebei - a nord - e quelli del ...

Usa: Trump cancella la conferenza stampa del 6 gennaio La Repubblica Usa, Trump cancella la conferenza stampa del 6 gennaio Donald Trump ha cancellato la conferenza stampa in programma il 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 in ...

Usa, Trump cancella la conferenza stampa di domani Donald Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso americano. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gen ...

Personale della P. A. Brunettail lavoro agile, il resto d'Europa fa il contrario La norma. Obbligatorio in Francia, ...] Di RQuotidiano Ex presidente Usaconvocato dalla Procura di New ...Nel 2018, anche sulla spinta della crescente nazionalismo innescato dalla guerra commerciale sino - americana voluta da, i governi locali della provincia dell' Hebei - a nord - e quelli del ...Donald Trump ha cancellato la conferenza stampa in programma il 6 gennaio, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 in ...Donald Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso americano. "Parlerò di molti temi importanti nel mio comizio di sabato 15 gen ...