Trovato un corpo senza vita a Trieste | potrebbe essere quello Liliana Resinovich

Un corpo senza vita, all'interno di un sacco nero lasciato all'interno dell'area verde dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Questo il ritrovamento fatto dalle forze dell'ordine questo pomeriggio. E il pensiero degli inquirenti è andato direttamente a Liliana Resinovich, la 62enne di cui si sono perse le tracce dallo scorso 14 dicembre. Le ricerche non si sono mai fermate e le indagini sono proseguite nel corso di queste settimane, senza però nessun indagato.

