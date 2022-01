Troppi morti in un giorno, sospendete i brevetti per vaccinare il mondo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “259 morti ieri in Italia, mai così tanti in un giorno, da aprile 2021, con tutti gli indici in salita vertiginosa, un bollettino spietato che rimbalza in tutti i modi attraverso gli organi di informazione e i social: è un dato che colpisce come una frustata e dovrebbe suonare come un allarme fragoroso, ma evidentemente non basta ancora per convincere i nostri governanti e la UE a schierarsi subito, senza se e senza ma, per la sospensione dei brevetti dei vaccini. Lo ripetiamo a costo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “259ieri in Italia, mai così tanti in un, da aprile 2021, con tutti gli indici in salita vertiginosa, un bollettino spietato che rimbalza in tutti i modi attraverso gli organi di informazione e i social: è un dato che colpisce come una frustata e dovrebbe suonare come un allarme fragoroso, ma evidentemente non basta ancora per convincere i nostri governanti e la UE a schierarsi subito, senza se e senza ma, per la sospensione deidei vaccini. Lo ripetiamo a costo di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Troppi morti Italia, repubblica dell'ipocondria. Cina, il paese del lockdown ... non che sia giusto farlo, sia chiaro, forse però si sta esagerando su troppi fronti e gli italiani ... Ci sono i morti, ma ancora non è ben chiaro come siano contati e soprattutto catalogati, stante che ...

Daniele Mondello: 'Offro 10 mila euro a chi mi darà informazioni' Lo scrive sui social Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi e papà di Gioele, morti nell'agosto del 2020. Una vicenda che secondo il dj nasconde ancora troppi punti oscuri e per la quale ...

Troppi morti in un giorno, sospendete i brevetti per vaccinare il mondo! - politicamentecorretto.com politicamentecorretto.com Troppi morti in un giorno, sospendete i brevetti per vaccinare il mondo! Di fronte ai dati in crescita vertiginosa, anche i tempi supplementari rischiano di non essere sufficienti per vincere la partita contro il Coronavirus e le sue infinite varianti:“Sospendete i brevett ...

Covid in Brasile, cancellato il Carnevale di Rio 2022: troppi contagi Il Covid continua a fare sentire i suoi effetti in Brasile, dove per il secondo anno consecutivo è stato cancellato il Carnevale di Rio de Janeiro.

