Trenord, altri 50 treni soppressi il 5 gennaio: cancellazioni al Malpensa Express, Saronno – Lodi e S9 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono almeno 50 i treni soppressi di Trenord sulla rete Ferrovienord. Anche per la giornata di mercoledì 5 gennaio ci saranno disagi per pendolari e viaggiatori. In particolare le cancellazioni annunciate già dalla sera prima prevedono 18 Malpensa Express soppressi da/per Milano Cadorna, 14 treni della linea S1 Saronno – Lodi (già soppressa tra Saronno e tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 5 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Sono almeno 50 idisulla rete Ferrovienord. Anche per la giornata di mercoledì 5ci saranno disagi per pendolari e viaggiatori. In particolare leannunciate già dalla sera prima prevedono 18da/per Milano Cadorna, 14della linea S1(già soppressa trae tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Advertising

Taty28643058 : @Miti_Vigliero Non solo Trenord anche tanti altri treni cancellati - ilNotiziarioInd : Trenord, altri 45 treni soppressi il 4 gennaio: cancellazioni sul Malpensa Express, Saronno – Lodi e S9… - noemi__sala : Ma certamente, diamo altri dieci euro a Marco Piuri per rifare la tessera Io Viaggio di Trenord visto che quella ch… - Kitkot3 : RT @milapersiste: In Lombardia Trenord ha 100 treni regionali fermi causa quarantena del 12% del personale, l’effetto scatola di sardine su… - milapersiste : In Lombardia Trenord ha 100 treni regionali fermi causa quarantena del 12% del personale, l’effetto scatola di sard… -