Traffico Roma del 05-01-2022 ore 19 | 30

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione in netto miglioramento la situazione del Traffico in città Levi rallentamenti sul raccordo in carreggiata esterna tra Laurentina e Ardeatina prudenza ha un incidente segnalato dalla polizia locale in via del Casale di San Basilio in prossimità di via Pollenza pericolose e poi su via Cassia verso la torta all'altezza della Giustiniana Domani festa dell'epifania chiusura straordinaria per due zone a Traffico limitato la ZTL centro dalle 6:30 alle 18 e la ZTL Tridente dalle 6:30 alle 19 saranno potenziate Inoltre se dici il bus nella fascia oraria di accettare menta 20:30 dettagli di queste e di altre notizie sul sito Roma punto luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce

