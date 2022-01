Traffico Roma del 05-01-2022 ore 09:30 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani giornate ancora tranquilla e per il Traffico della capitale chiuse le scuole molti ancora in vacanza non mancano però incidenti è proprio per incidente chiusa fuori Roma via della solfarata altezza via del Fosso della solfarata incidenti anche in città su via Cristoforo Colombo nei pressi di via Angelo e poi sulla tangenziale est altezza Prenestina verso Piazzale degli Eroi prudenza lavori all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe sulla via Salaria si circola su parte della sesso si formano rallentamenti e lo seguono poi i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo Fino al prossimo 15 gennaio carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede inevitabili disagi nelle ore di Traffico più intenso ma per i dettagli su queste ed altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani giornate ancora tranquilla e per ildella capitale chiuse le scuole molti ancora in vacanza non mancano però incidenti è proprio per incidente chiusa fuorivia della solfarata altezza via del Fosso della solfarata incidenti anche in città su via Cristoforo Colombo nei pressi di via Angelo e poi sulla tangenziale est altezza Prenestina verso Piazzale degli Eroi prudenza lavori all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe sulla via Salaria si circola su parte della sesso si formano rallentamenti e lo seguono poi i lavori di potatura su via Cristoforo Colombo Fino al prossimo 15 gennaio carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede inevitabili disagi nelle ore dipiù intenso ma per i dettagli su queste ed altre notizie potete ...

