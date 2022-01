Traffico Roma del 05-01-2022 ore 08:00 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno ben trovata in redazione Sonia cerquetani chiusa per incidente fuori Roma via della solfarata altezza via del Fosso della solfarata incidente in città su via Cristoforo Colombo nei pressi di via Angelo Fochetti prudenza altri incidenti con possibili disagi al Traffico in via Tuscolana incrocio con via dell’Aeroporto e poi Lungotevere Aventino altezza piazza dell’emporio a Roma Nord sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe si circola su parte della carreggiata per lavori all’ impianto semaforico spesso si formano rallentamenti e code lavori di potatura fino al 15 gennaio in via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede inevitabili disagi nelle ore di Traffico più intenso ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovata in redazione Sonia cerquetani chiusa per incidente fuorivia della solfarata altezza via del Fosso della solfarata incidente in città su via Cristoforo Colombo nei pressi di via Angelo Fochetti prudenza altri incidenti con possibili disagi alin via Tuscolana incrocio con via dell’Aeroporto e poi Lungotevere Aventino altezza piazza dell’emporio aNord sulla Salaria nei pressi dell’aeroporto dell’Urbe si circola su parte della carreggiata per lavori all’ impianto semaforico spesso si formano rallentamenti e code lavori di potatura fino al 15 gennaio in via Cristoforo Colombo carreggiata ridotta tra via Laurentina è via di Malafede inevitabili disagi nelle ore dipiù intenso ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare ...

