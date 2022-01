Tournée 4 Trampolini oggi | qualificazioni e gara a Bischofshofen | programma | orari | tv Si recupera Innsbruck

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Cambio diper ladei 42022, in seguito alla cancellazione delladi ieri a. La terza competizione del Torneo si disputerà infattisul Large Hill HS142 di, che ospiterà così nel giro di due giorni le ultime due tappe della manifestazione. Il nuovo calendario prevede lo svolgimento dellealle ore 13.00 (cancellati dunque i risultati di) e poi dellaalle 16.30 con diretta tv su Eurosport 1 e diretta streaming su Eurosport Player, discovery+ e Sky Go. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere nemmeno un salto ufficiale della 70madei ...