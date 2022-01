“Torna al tuo paese”. GF Vip, Katia Ricciarelli a un passo dall’eliminazione. L’accusa di razzismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In tanti lo dicono sin dagli albori di questa edizione del GF Vip: Katia Ricciarelli non è la persona giusta all’interno di quella casa. I motivi? Molteplici, ma solo in queste ultime ore ne sono venuti fuori diversi e tutti gravissimi. Parliamo naturalmente delle offese che l’ex soprano ha riservato e continua a riservare a Lulù Selassié. Per molti utenti sui social si tratta di comportamenti inaccettabili. Ora sarà difficile, se non impossibile per il GF Vip chiudere un occhio come è stato fino ad ora perché alcune esternazioni sono state pesanti e ritenute da molti a sfondo razzista. Su twitter e Instagram, l’hashtag che chiede la squalifica dal reality dell’ex di Pippo Baudo è sempre più popolare. Ma cosa è successo questa volta? In un video, molto recente, Katia Ricciarelli ha detto a mo di insulto verso Lulù: ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In tanti lo dicono sin dagli albori di questa edizione del GF Vip:non è la persona giusta all’interno di quella casa. I motivi? Molteplici, ma solo in queste ultime ore ne sono venuti fuori diversi e tutti gravissimi. Parliamo naturalmente delle offese che l’ex soprano ha riservato e continua a riservare a Lulù Selassié. Per molti utenti sui social si tratta di comportamenti inaccettabili. Ora sarà difficile, se non impossibile per il GF Vip chiudere un occhio come è stato fino ad ora perché alcune esternazioni sono state pesanti e ritenute da molti a sfondo razzista. Su twitter e Instagram, l’hashtag che chiede la squalifica dal reality dell’ex di Pippo Baudo è sempre più popolare. Ma cosa è successo questa volta? In un video, molto recente,ha detto a mo di insulto verso Lulù: ...

Advertising

_M0ANA__ : RT @lo_stasi: Fandom a parte,oggi veramente stiamo vedendo letteralmente lo schifo. “Pazza”, “malata di mente”, “torna nel tuo paese”, “sar… - paladino_clara : RT @bibbivelvet: Carogna, scimmia, pellegrina, bestia, t***a, principessa a gambe aperte, principessa del pisello, torna nel tuo paese. Lul… - samy_figlio1 : Lulu’ si sarebbe spinta oltre? Lulu’ deve oggettivamente migliorare il linguaggio, ma ha soltanto reagito alle prov… - niceasskeiji : xiao pls torna a pity tredici come il tuo amico nano albedo - _bobimami : RT @i_pittore: Perché ogni volta che io ti sostengo e ti do forza, attraverso il mio cuore. Molta di quella stessa forza torna a me profuma… -