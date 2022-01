Torino | tentazione Gatti | avviati contatti con il Frosinone

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilvuole accelerare per portare un nuovo difensore alla corte di Juric: il prescelto di Vagnati è il giovanedelIlpronto a pescare in Serie B per rimpolpare la rosa a disposizione di Juric. Ladi Vagnati è, sul quale nelle scorse settimane si erano mosse anche, tra le altre, Juve e Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club granata avvierà presto la trattativa per provare a limare la quotazione di 10 milioni di Euro richiesta dal. L'articolo proviene da Calcio News 24.

