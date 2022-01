Torino, Bremer piace a tutti: sirene dall’Italia e della Premier League (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il difensore del Torino Bremer piace a mezza Europa: su di lui club di Serie A e Premier League tutti lo cercano, tutti lo vogliono. Gleison Bremer, uno degli obiettivi nerazzurri per il reparto difensivo, fa gola a diversi top club. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul giocatore brasiliano non ci sarebbe solo l’Inter. Forte è anche l’interesse di Juve, Milan e Napoli, nonché di qualche squadra inglese che già avrebbe sondato il terreno col patron granata Cairo. In scadenza nel 2023, il centrale era stato pagato appena 6 milioni nel 2018. Ora il numero uno del Torino conta di fissarne il prezzo intorno ai 30 milioni, ben consapevole dell’interesse mostrato da diverse società. Chi vorrà tesserare il sudamericano ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il difensore dela mezza Europa: su di lui club di Serie A elo cercano,lo vogliono. Gleison, uno degli obiettivi nerazzurri per il reparto difensivo, fa gola a diversi top club. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul giocatore brasiliano non ci sarebbe solo l’Inter. Forte è anche l’interesse di Juve, Milan e Napoli, nonché di qualche squadra inglese che già avrebbe sondato il terreno col patron granata Cairo. In scadenza nel 2023, il centrale era stato pagato appena 6 milioni nel 2018. Ora il numero uno delconta di fissarne il prezzo intorno ai 30 milioni, ben consapevole dell’interesse mostrato da diverse società. Chi vorrà tesserare il sudamericano ...

