Torino, annullata la partenza per Bergamo: troppe positività al Coronavirus (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L'ombra del Coronavirus torna a bussare alla porte del calcio italiano mettendo a serio rischio le partite di domani, giorno deputato alla festività della Befana. Dopo un'altra positività emersa fra i tamponi fatti questa mattina, l'ASL di Torino ha bloccato il gruppo granata decretando l'osservazione di un periodo di quarantena lungo cinque giorni. Il Torino non partirà Niente da fare, quindi, per la formazione allenata da Iva Juric. La squadra era pronta per partire per Bergamo dove domani era in programma la sfida, valida per il campionato di Serie A, contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Dopo l'ultimo tampone positivo emerso, sono otto i contagiati tra i piemontesi, sei giocatori e due elementi dello staff. Vietati allenamenti e spostamenti e quarantena domiciliare per tutti.

