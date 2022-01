Tnt-Fedex, il magazzino dell’Interporto di Bologna (gestito in appalto) lascia a casa 90 lavoratori con un messaggio Whatsapp (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Inizio d’anno amaro per 90 lavoratori impiegati dalla XBT Servizi e Logistica al blocco 3.2 dell’Interporto di Bologna, in appalto per la lavorazione della merce del gruppo americano Tnt/Fedex. Lo ha reso noto il sindacato Si Cobas di Bologna secondo cui la società, lo scorso 31 dicembre, “con una nota, attraverso uno dei consueti messaggini Whatsapp” ha comunicato ai dipendenti, tutti a tempo determinato, il mancato rinnovo dell’appalto e che “sarebbe terminata la loro collaborazione, così come i loro contratti“. Nella nota “inviata nella chat di gruppo – sottolinea l’organizzazione sindacale – si legge: ‘Buongiorno a tutti vi comunico che con oggi 31 dicembre 2021 termina la nostra collaborazione così come i vostri contratti, anche il nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Inizio d’anno amaro per 90impiegati dalla XBT Servizi e Logistica al blocco 3.2di, inper la lavorazione della merce del gruppo americano Tnt/. Lo ha reso noto il sindacato Si Cobas disecondo cui la società, lo scorso 31 dicembre, “con una nota, attraverso uno dei consueti messaggini” ha comunicato ai dipendenti, tutti a tempo determinato, il mancato rinnovo dell’e che “sarebbe terminata la loro collaborazione, così come i loro contratti“. Nella nota “inviata nella chat di gruppo – sottolinea l’organizzazione sindacale – si legge: ‘Buongiorno a tutti vi comunico che con oggi 31 dicembre 2021 termina la nostra collaborazione così come i vostri contratti, anche il nostro ...

