Tiago Pinto al lavoro tra cessioni e rinforzi

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Un anno fa sbarcava a Roma il GM voluto dalla presidenza giallorossa da subito costretto a districarsi con numerosi problemi, ad oggi, a distanza, il calciomercato invernale. Un centrocampista ed un esterno destro quello che occorre. .traUncomplicato con un budget minimo ed ancora qualche giocatore da cedere per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Una sfida difficile: convincere i tifosi nelle prossime sessioni di mercato e regalare a Mourinho una rosa competitiva. Una folta lista di giocatori in uscita, partendo da Calafiori. Il classe 2002 sarebbe l’unico che la dirigenza vorrebbe dare in prestito per ampliare il minutaggio giocato. Santon, Fazio e Reynolds sono gli altri difensori in uscita. L’ex Inter piace ad alcuni club francesi e ...

Il dgha definito l'ingaggio di Ainsley Maitland - Niles , fluidificante in arrivo dall'Arsenal.dovrebbe concludere entro stasera gli ultimi dettagli per l'acquisto del giocatore dei Gunners. Il terzino arriva in prestito secco (nessuno diritto od obbligo di riscatto) dietro un ...365 giorni dopo l'arrivo del general manager alla Roma, un bilancio del suo primo anno in giallorosso Chissà se Tiago Pinto ci tiene alle ricorrenze, o alla numerologia. Ma è curioso come il general m ...L'esterno inglese arriva in prestito secco dall'Arsenal per un milione più bonus: sarà subito alla corte di José Mourinho.