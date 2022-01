Tiago Pinto al lavoro per il rinnovo della stella giallorossa: i dettagli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella giornata odierna il direttore sportivo della Roma Tiago Pinto ha incontrato Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, per discutere il rinnovo dell’attaccante giallorosso. Zaniolo, RomaIl calciatore sta convincendo tutti e la Roma non ha alcuna intenzione di perderlo. Per questo, Tiago Pinto sta già lavorando per trovare un accordo che possa portare Zaniolo a proseguire la sua avventura con la Roma almeno fino al 2026. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024, ma è deciso a rimanere: sarà lui il punto fermo del futuro della Roma. I dettagli vanno ancora limati ma intorno al suo rinnovo c’è grande tranquillità. POTREBBE INTERESSARTI ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Nella giornata odierna il direttore sportivoRomaha incontrato Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, per discutere ildell’attaccante giallorosso. Zaniolo, RomaIl calciatore sta convincendo tutti e la Roma non ha alcuna intenzione di perderlo. Per questo,sta già lavorando per trovare un accordo che possa portare Zaniolo a proseguire la sua avventura con la Roma almeno fino al 2026. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024, ma è deciso a rimanere: sarà lui il punto fermo del futuroRoma. Ivanno ancora limati ma intorno al suoc’è grande tranquillità. POTREBBE INTERESSARTI ...

