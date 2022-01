The Voice Senior: ultimi giorni di “blind auditions” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) The Voice Senior ritorna venerdì 7 Gennaio in prima serata con le ultime “blind auditions” per formare le squadre. Il talent over condotto da Antonella Clerici nella nuova puntata vedrà il concludersi delle audizioni ad occhi chiuse, quelle per cui è diventato famoso il format: i quattro giudici (Loredana Bertè, Costantino, Orietta Berti e Gigi d’Alessio), ascoltano il provino di spalle. Se sono interessati al cantante, si girano. Le squadre ormai sono quasi al completo, hanno solo 15 posti per ogni giudice. Rimangono pochissimi posti. Dopodiché inizierà la fase Cut in cui i giudici dovranno eliminare alcune persone perché ne dovranno rimanere solo 6 da portare al Knock Out, la semifinale del programma. Chi riuscirà ad entrare? Lo scopriremo venerdì 7 Gennaio in prima serata. Per rivedere le puntate passate, basta ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Theritorna venerdì 7 Gennaio in prima serata con le ultime “” per formare le squadre. Il talent over condotto da Antonella Clerici nella nuova puntata vedrà il concludersi delle audizioni ad occhi chiuse, quelle per cui è diventato famoso il format: i quattro giudici (Loredana Bertè, Costantino, Orietta Berti e Gigi d’Alessio), ascoltano il provino di spalle. Se sono interessati al cantante, si girano. Le squadre ormai sono quasi al completo, hanno solo 15 posti per ogni giudice. Rimangono pochissimi posti. Dopodiché inizierà la fase Cut in cui i giudici dovranno eliminare alcune persone perché ne dovranno rimanere solo 6 da portare al Knock Out, la semifinale del programma. Chi riuscirà ad entrare? Lo scopriremo venerdì 7 Gennaio in prima serata. Per rivedere le puntate passate, basta ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip si cambia: in onda già venerdì 7 gennaio, sfida con The Voice Senior - concertslove_ : RT @smiletiziano1: Clementino in tendenza e io ne approfitto per ricordare questo momento epico a The Voice Senior: #backtoschool https:/… - give_love_Irene : @whatvfeelingiu Sto vedendo haikyuu insieme ad una mia amica, ho visto your name e the shape of the voice (la forma… - yhnmry : Ahhh the alien voice ahhahahahahahha( ??? )( ??? ) - Max_the_Voice : Avete capito ora come si raggiunge l'immunità di Gregge? Rendendo tutta la popolazione Positiva grazie al siero??… -