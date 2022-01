Thailandia: riapre dopo 3 anni la baia di "The Beach" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La spiaggia thailandese resa celebre dal film " The Beach " con Leonardo Di Caprio , Maya Bay a Koh Phi Phi Leh, ha riaperto al pubblico da due giorni dopo una chiusura di oltre tre anni: una decisione... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La spiaggia thailandese resa celebre dal film " The" con Leonardo Di Caprio , Maya Bay a Koh Phi Phi Leh, ha riaperto al pubblico da due giorniuna chiusura di oltre tre: una decisione...

Advertising

telodogratis : Thailandia: riapre dopo 3 anni la baia di ‘The Beach’ - fisco24_info : Thailandia: riapre dopo 3 anni la baia di 'The Beach': Dopo tre anni di chiusura per ripristinare l'ecosistema - VVazzari : Thailandia, riapre la spiaggia danneggiata dai turisti. Maya Bay era divenuta celebre per un film con Di Caprio, ma… - larampait : (VIDEO) #Thailandia. Riapre la #spiaggia danneggiata dai #turisti - euronewsit : Thailandia, riapre la spiaggia danneggiata dai turisti. Maya Bay era divenuta celebre per un film con Di Caprio, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia riapre Thailandia: riapre dopo 3 anni la baia di 'The Beach' Al momento, per colpa delle restrizioni applicate durante l'emergenza Covid gli arrivi turistici in Thailandia sono una frazione minima rispetto ai quasi 40 milioni all'anno toccati prima della ...

Thailandia, riapre la spiaggia danneggiata dai turisti Dopo quattro anni di chiusura ai visitatori, riapre Maya Bay, sull'isola thailandese di Phi Phi Leh. Scenario naturale per un film di Hollywood con Leonardo Di Caprio, il sito ha attirato migliaia di turisti che in poche settimane ne hanno ...

VIDEO : Thailandia, riapre la spiaggia danneggiata dai turisti euronews Italiano Thailandia: riapre dopo 3 anni la baia di 'The Beach' La spiaggia thailandese resa celebre dal film "The Beach" con Leonardo Di Caprio, Maya Bay a Koh Phi Phi Leh, ha riaperto al pubblico da due giorni dopo una chiusura di oltre tre anni: una decisione c ...

Thailandia, riapre la spiaggia danneggiata dai turisti Maya Bay era divenuta celebre per un film con Di Caprio, ma la popolarità ha causato danni ambientali che hanno portato a 4 anni di chiusura ...

Al momento, per colpa delle restrizioni applicate durante l'emergenza Covid gli arrivi turistici insono una frazione minima rispetto ai quasi 40 milioni all'anno toccati prima della ...Dopo quattro anni di chiusura ai visitatori,Maya Bay, sull'isola thailandese di Phi Phi Leh. Scenario naturale per un film di Hollywood con Leonardo Di Caprio, il sito ha attirato migliaia di turisti che in poche settimane ne hanno ...La spiaggia thailandese resa celebre dal film "The Beach" con Leonardo Di Caprio, Maya Bay a Koh Phi Phi Leh, ha riaperto al pubblico da due giorni dopo una chiusura di oltre tre anni: una decisione c ...Maya Bay era divenuta celebre per un film con Di Caprio, ma la popolarità ha causato danni ambientali che hanno portato a 4 anni di chiusura ...