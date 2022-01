Terremoti | a Pozzuoli nuovi eventi legati al bradisismo

Advertising

anteprima24 : ** Terremoti, a #Pozzuoli continuano gli eventi legati al #Bradisismo ** - anteprima24 : ** Terremoti: bradisismo nei Campi Flegrei, nuova scossa ** -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti Pozzuoli

Attività vulcanica legata al bradisismo in ripresa nelle ultime ore nell'area flegrea. Dalle 1,20 di questa mattina sono in corso una successione di eventi che hanno fatto registrare il culmine con ...Le aree interessatealta e il quartiere di Agnano - Piscairelli. Anon si registravano scosse di intensità con magnitudo maggiore di uno dallo scorso 27 dicembre. E' seguita poi una ...(ANSA) - POZZUOLI, 05 GEN - Attività vulcanica legata al bradisismo in ripresa nelle ultime ore nell'area flegrea. Dalle 1,20 di questa mattina sono in corso una successione di eventi che hanno fatto ...Secondo l'Ingv si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter in località Reggio Calabria: i dettagli dell'evento ...